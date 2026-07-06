Desapareció la presidenta de la vecinal de La Floresta

La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut activó un protocolo de búsqueda para dar con la mujer de 36 años.

La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut mantiene activa una búsqueda urgente para dar con el paradero de Tatiana Noemí Hueiquen, de 36 años, quien fue vista por última vez este domingo en el barrio La Floresta.

Hueiquen es ampliamente conocida en la comunidad por desempeñarse como presidenta de la Asociación Vecinal de ese sector de la ciudad. Su ausencia generó una rápida movilización entre vecinos, familiares y referentes comunitarios, quienes manifestaron su preocupación y solicitaron la colaboración de la población para obtener información sobre su paradero.

De acuerdo con los datos difundidos por la Policía, la mujer es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,59 metros, pesa unos 70 kilogramos y tiene el cabello corto de color marrón oscuro.

Al momento de su desaparición no fue posible establecer qué vestimenta llevaba puesta. No obstante, las autoridades informaron que se movilizaba en un automóvil Volkswagen Gol Trend, dominio NFW-747.

Cualquier persona que pueda aportar información útil para la investigación puede comunicarse con la División Búsqueda de Personas al 297-4082600, llamar al 101 o acercarse a la comisaría más cercana. La Policía reiteró el pedido de colaboración a la comunidad para contribuir con la localización de la vecinalista.