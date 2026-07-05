Adulto mayor se disparó en la cabeza tras ser notificado de una exclusión del hogar

El episodio ocurrió en Esquel cuando una comisión policial cumplía una orden judicial en su domicilio.

Un dramático episodio se registró este viernes en Esquel, cuando un adulto mayor se autolesionó con un arma de fuego instantes después de ser notificado de una orden judicial de exclusión del hogar. El hecho es investigado por el Ministerio Público Fiscal, que busca establecer con precisión cómo ocurrió la secuencia.

Según la información oficial, una comisión policial se presentó en el domicilio del hombre para hacer efectiva la medida judicial que le ordenaba abandonar la vivienda. El procedimiento transcurría con normalidad hasta que el involucrado manifestó que retiraría algunas de sus pertenencias antes de retirarse del lugar.

De acuerdo con el relato de los efectivos, el hombre salió de la vivienda con una bolsa de efectos personales y les informó que se dirigiría a la casa de un amigo. Sin embargo, se trasladó hasta una cochera ubicada en las inmediaciones, donde dejó la bolsa en el suelo y extrajo un arma de fuego de pequeño calibre con la que se efectuó un disparo en la cabeza.

El sonido de la detonación alertó a los presentes, quienes acudieron de inmediato para asistirlo. Tanto los policías como los testigos indicaron que el hombre permanecía consciente, respondía a las preguntas y podía hablar mientras aguardaba la llegada del personal médico.

Minutos después, una ambulancia lo trasladó al Hospital Zonal de Esquel, donde recibió atención médica y quedó internado. De acuerdo con el parte difundido por la Fiscalía, el paciente se encuentra fuera de peligro, aunque continúa bajo observación.

Ante la gravedad del hecho, el fiscal Fidel González se hizo presente en el lugar para supervisar las primeras diligencias y coordinar las medidas investigativas. La Fiscalía trabaja en la recolección de testimonios y otras pruebas para reconstruir lo sucedido.

Hasta el momento, la información oficial indica que el disparo fue autoinfligido y que no hubo intervención de terceras personas. La investigación continúa mientras se aguarda la evolución del estado de salud del hombre.