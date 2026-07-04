Hermitte: intentaron robar en una vivienda evacuada

Ladrones intentaron llevarse una ventana de una vivienda deshabitada del barrio Sismográfica. La policía interceptó el vehículo donde trasladaban la abertura.

Dos hombres fueron detenidos este sábado alrededor de las 19:45, por intentar sustraer una ventana de una vivienda deshabitada del barrio Sismográfica.

El incidente ocurrió en un inmueble ubicado sobre calle Cerro Escondido al 900, actualmente evacuado y sin ocupantes.

Mientras realizaba un operativo de control e identificación de personas en el marco de una orden operacional, personal policial recibió el llamado de la propietaria, quien advirtió que dos hombres se encontraban frente a su vivienda y que habían cargado una ventana en el techo de un automóvil.

Los efectivos se dirigieron al lugar y comprobaron la situación, por lo que detuvieron a los sospechosos sobre la vereda del domicilio.

Durante la intervención, los policías constataron que la ventana transportada coincidía en dimensiones y características con la abertura existente en la vivienda afectada.

Como parte del procedimiento, se secuestró la ventana y también el vehículo en el que era trasladada. En tanto, los detenidos quedaron alojados en la Comisaría Mosconi a disposición de la Justicia Penal de Comodoro Rivadavia.