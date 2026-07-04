Hermitte: intentaron robar en una vivienda evacuada

Dos hombres fueron detenidos este sábado alrededor de las 19:45, por intentar sustraer una ventana de una vivienda deshabitada del barrio Sismográfica.
El incidente ocurrió en un inmueble ubicado sobre calle Cerro Escondido al 900, actualmente evacuado y sin ocupantes.
Mientras realizaba un operativo de control e identificación de personas en el marco de una orden operacional, personal policial recibió el llamado de la propietaria, quien advirtió que dos hombres se encontraban frente a su vivienda y que habían cargado una ventana en el techo de un automóvil.
Los efectivos se dirigieron al lugar y comprobaron la situación, por lo que detuvieron a los sospechosos sobre la vereda del domicilio.
Durante la intervención, los policías constataron que la ventana transportada coincidía en dimensiones y características con la abertura existente en la vivienda afectada.
Como parte del procedimiento, se secuestró la ventana y también el vehículo en el que era trasladada. En tanto, los detenidos quedaron alojados en la Comisaría Mosconi a disposición de la Justicia Penal de Comodoro Rivadavia.