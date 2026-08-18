El meteorólogo enfrentó al periodista de policiales del canal en pleno vivo, tras sus filosos comentarios.

Bertolotti explotó contra Ricardo Canaletti en vivo en TN y lo sacaron del aire

En medio de la fuerte interna en el canal de noticias TN (Todo Noticias), se suma el inesperado cruce entre el meteorólogo Matías Bertolotti y Ricardo Canaletti, ¡por River Plate!

¿Qué pasó entre Matías Bertolotti y Ricardo Canaletti?

El conflicto comenzó el domingo 16 de agosto, después de que River Plate venció a Argentinos Juniors por 2-0, poniendo fin a una racha de seis derrotas consecutivas.

Durante la cobertura en las cercanías del estadio Monumental, Ricardo Canaletti cuestionó al movilero del canal de noticias por polemizar sobre jugadas del partido de Boca Juniors contra Platense jugado un día antes. Además, el periodista de policiales apuntó fuerte contra los hinchas de River.

"Sacaron a los muertos de la Chacarita para llevarlos a la cancha de River", dijo, además de afirmar que el club de Nuñez había ganado con un gol en offside con un penal que no fue.

Entrado en cólera, Matías Bertolotti comenzó el programa de TN con un feroz descargo: "Quiero dejar un mensajito a un periodista de acá, del canal". "Tranquilo con las versiones y los dichos que decís, eh...", advirtió.

En ese momento, Mario Massaccesi, conductor del ciclo de noticias, pidió que lo mencionara: "Nombralo". Acto seguido, el meteorólogo disparó: "¡Es el señor Canaletti! Y lo digo en serio". Cuando escuchó el nombre, Massaccesi lanzó: "Mi amigo Ricardo Canaletti". Sin embargo, Bertolotti fue tajante: "No. ¡Amigo las pelotas!".

Luego, mirando a cámara, tiró: "Hay que tener cuidado con incitar a la violencia, Ricardito querido. Y vos lo sabés muy bien, que hacés este tipo de cosas. Ayer dijiste barbaridades: que son muertos todos los hinchas de River, que sacaron a los muertos de Chacarita y fueron a la cancha. Es muy grave".

En ese contexto, le sugirió: "Cuidado. Porque después si vas por la calle y te insultan sos el primero que salís a llorar. Y está mal que te insulten en la calle, pero sos el primero que salís a llorar. No generes violencia, ¿sí? Tranquilo. Para vos. Punto".

El clima estaba tan denso que la producción decidió sacarlo del aire e irse a una pausa comercial. Al regresar, Massaccesi, para descomprimir, bromeó con Bertolotti sobre su amistad, y el meteorólogo respondió: "Obviamente. Y te quiero mucho", diferenciandolo de Canaletti.