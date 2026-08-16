La biopic de la One se encuentra disponible en plataformas y ya dio mucho de qué hablar por un personaje que consume drogas.

Quién es el personaje de la serie de Moria Casán que aparece envuelto en consumo de drogas

El reciente lanzamiento de la serie centrada en la trayectoria de Moria Casán desató controversias a partir de los contenidos exhibidos en sus episodios. Si bien la vida de la One nunca estuvo alejada de polémicas, ahora el escándalo involucra a un nuevo personaje.

Durante un anticipo difundido en el programa "DDM", se revelaron detalles sobre el tratamiento de la figura de Luis Vadalá, quien fuera pareja de la artista durante la década del 90 y los primeros años de los 2000, generando debate por la crudeza de ciertas secuencias.

El punto de mayor tensión radica en una escena donde se expone al personaje consumiendo sustancias ilícitas. Se trata de un aspecto delicado dentro de la trama que no se había retratado con esa explicitud en ficciones locales previo a este estreno, abriendo discusiones en el ámbito del espectáculo.

La orientación del guion respondió directamente a la postura de la propia artista durante las etapas previas de producción. A la hora de brindar los testimonios que estructuraron la historia, la conductora rechazó cualquier intento de matizar o suavizar los pasajes conflictivos de su pasado, manifestando de forma categórica la premisa que guio la reconstrucción de los hechos.

"No voy a edulcorar nada", habría expresado la protagonista al momento de ser consultada por los guionistas sobre los episodios de su vida personal.

A pesar de que Vadalá había admitido de manera pública sus problemas de adicción a lo largo de su vida mediática, e incluso haciendo mención a la diva, el abordaje explícito de la problemática en pantalla derivó en cuestionamientos éticos y jurídicos. El panel periodístico de "DDM" remarcó las complejidades legales que implica representar este tipo de situaciones sobre personas fallecidas, planteando interrogantes sobre el consentimiento de los familiares y los límites del género biográfico.

DE LA FAMA AL FINAL COMO COMERCIANTE

En 2023 se conoció la noticia del fallecimiento de Luis Vadalá, a los 69 años, tras haber estado internado en el Hospital Británico. Su nombre estuvo ligado durante una década a Moria Casán, con quien compartió una relación que comenzó en los años ’90 y que lo llevó a ser parte del mundo del espectáculo. Sin embargo, su vida tuvo distintos giros que lo alejaron de las cámaras y lo acercaron a otros ámbitos.

El inicio de su vínculo con La One se dio mientras trabajaba en un taller mecánico. La relación le dio una gran exposición mediática y lo convirtió en una figura conocida dentro del ambiente artístico. Juntos ensamblaron sus familias: la vedette con Sofía Gala, fruto de su relación con Mario Castiglione, y él con su hija Ingrid. Durante diez años compartieron proyectos y vida cotidiana, hasta que la separación marcó un cambio en su historia personal.

Tras el final de la relación con Moria Casán, Luis Vadalá blanqueó un romance con Noelia, con quien fue padre de Ramiro. Aunque intentó mantenerse en el mundo del espectáculo, no logró consolidar una carrera estable. Su paso por Gran Hermano Famosos en 2007 fue breve, ya que debió abandonar el programa por problemas de salud. Esa experiencia marcó uno de los últimos momentos de exposición pública que tuvo en televisión.

En 2014 buscó una nueva oportunidad en la producción teatral junto a Álvaro Oxoby con la obra Fiestísima, presentada en Mar del Plata. Sin embargo, el proyecto no prosperó y, tras la salida de su socio, decidió dedicarse a otros rubros. Esa etapa lo llevó a explorar diferentes actividades, alejándose definitivamente del circuito artístico. Su intento de volver al espectáculo mostró su interés por mantenerse activo, aunque finalmente optó por dedicarse a trabajos tradicionales.

Del frustrado paso por la televisión de Luis Vadalá a trabajar en una panadería en Flores

Después de manejar un lavadero de autos, en 2016, Luis Vadalá abrió una franquicia de Panaderías del Pueblo, en el barrio de Flores. Allí atendía personalmente y fue descubierto por las cámaras de un programa de espectáculos, aunque prefirió no hablar de su pasado con Moria Casán. En ese momento explicó que no quería recordar lo que había sucedido y que prefería evitar conflictos. Su decisión de enfocarse en su negocio marcó el inicio de una etapa distinta en su vida, cerrando por completo su paso por los medios.