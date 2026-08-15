Expareja de Clemente Cancela lo destruyó en redes: "Flor de sorete, machirulo y resentido"

Clemente Cancela quedó en el ojo de la tormenta tras haber reflotado una polémica cuando estaba al frente de radio Congo, un medio que creó y luego cerró. Luego de lanzar críticas, excompañeros salieron al cruce contra el ex CQC, mientras su expareja, Ludmila Gurchenko, aprovechó para hablar de él con dureza en las redes sociales.

Sobre esa etapa en el medio propio, el conductor criticó a Futurock, que era liderada por Julia Mengolini, asegurando que con el paso del tiempo pasaron a tratarlo como una competencia. Anoticiada sobre los dichos, Mengolini respondió en el video que compartió la radio de Mario Pergolini.

"¿Qué te hicimos, Clemente Cancela? Te juro que no entiendo nada", escribió, mientras que Cancela respondió: "Tenés muy frágil la memoria, Julia. Igual fue hace mucho tiempo, pero bueno, justo me acordé. A veces pasa. ¡Éxitos!".

Ese cruce despertó una guerra fría donde otros participantes de Congo salieron al cruce. Fue Mauro Wav quien apuntó con dureza: "Qué loco que mencione a Congo y no diga que todos nos fuimos porque es un garca. Tampoco se hace cargo de que él rompió el juguete y que siempre envidió a todo el mundo, desde Futurock hasta los ex Metro. Su relato malicioso y mentiroso. En fin, la hipocresía".

Por su parte, Tomás Durriau, agregó: "Muchos de los que nos fuimos lo hicimos en silencio por respeto a los oyentes y a una radio a la que amamos. No vengas a tirar cualquiera ahora que ya no existe nada de aquello y no andamos de buen humor".

EL DURO MENSAJE DE LA EX DE CANCELA

Aprovechando esta situación de tensión, Gurchenko explotó sin hacer mención directa al conductor pero con mensajes que apuntan a él. "Hermoso cómo le están sacando la ficha a uno que es flor de sorete, resentido y tremendo machirulo. Que quiso ensuciarme cada vez que pudo, que dijo barbaridades de mí que podrían, en su momento, perjudicarme laboralmente. Que armó un relato que lo dejaba como un pobre pibe. Y salió a tirarme mierda. Yo jamás hablé. Porque soy una señora y tengo todos los códigos que a él le faltan. Pero a la larga se le iban a ver los hilos, como ahora. Y un poco estoy brindando, no te voy a mentir", soltó en un largo escrito.

"Mi relación con esta persona data de la prehistoria. Fue cuando tenía 20 años. Convivimos 3. Nos separamos, y se cortó ahí. Para mí, porque él se encargó de hacer comentarios horribles sobre mí cada vez que podía. Algunos íntimos. Otros directamente inventados. Pero todos en el mismo círculo de periodistas y/o productores donde yo también trabajaba. Pensé muchas veces en llamarlo y mandarlo a la mierda. Pero tampoco quería darle el gusto de creer que seguía ocupando algún lugar en mi vida. Así que hice como si nunca hubiera existido", contó.

A su vez, sumó en el escrito: "Después llegaron los años del feminismo, las fotos con perritos rescatados, las consignas correctas, la sensibilidad de Instagram y el personaje del buen tipo. Supongo que siempre es más fácil curar la imagen pública que revisar algunas conductas privadas. Y ahora, que veo que muchos están hablando en público de su baja calidad de gente, doy fe DE que tienen razón. Al final el tiempo pone todo en su lugar. Y un consejo de la señora mayor: cuando alguien necesita seguir hablando de vos, una vez que esa historia se termina, el problema nunca fuiste vos".