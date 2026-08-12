Un nuevo y delicado capítulo se sumó al conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara después de que se viralizara un video en el que aparecen sus hijas en una situación de angustia junto a su madre y su abuela, Nora Colosimo.

Icardi: "Mis hijas no son un arma para destruir a su padre"

Tras la difusión de las imágenes, el futbolista publicó un extenso descargo en sus redes sociales en el que cuestionó la exposición pública de las menores y apuntó directamente contra su expareja y contra los medios que durante los últimos años siguieron el conflicto familiar.

“Quizás llegó el momento de que muchos dejen de mirar para otro lado”, expresó Icardi al referirse a la repercusión que tuvieron las imágenes.

En la grabación que comenzó a circular en las redes, las niñas aparecen llorando y discutiendo con las dos mujeres adultas.

Icardi sostuvo que la situación demostraría que se intentaba inducir a las menores a realizar declaraciones en su contra. Se trata de la interpretación del futbolista sobre las imágenes en medio de una disputa familiar y judicial que lleva meses de fuerte exposición mediática.

El delantero cuestionó especialmente que situaciones pertenecientes a la intimidad de sus hijas terminen convertidas en contenido televisivo y de redes sociales.

“Dos nenas de 9 y 11 años expuestas a una situación que jamás deberían haber vivido”, expresó.

Icardi apuntó contra los medios

El futbolista también cuestionó con dureza el tratamiento periodístico del conflicto y preguntó dónde estuvo la preocupación por preservar a las menores durante los últimos años.

Según planteó, mientras determinados aspectos de su vida privada reciben una amplia cobertura, otros elementos vinculados con actuaciones de organismos de protección de menores no habrían tenido la misma difusión.

Icardi hizo referencia a informes del Ministerio Público Tutelar, el Defensor de Menores y profesionales que intervinieron en la situación familiar, aunque en su publicación no difundió el contenido completo de esos documentos.

Un mensaje directo al juez

En otro tramo del descargo, Icardi mencionó al juez Adrián Hagopian y reclamó que las decisiones vinculadas con el conflicto tengan como prioridad la protección de sus hijas.

“Detrás de cada expediente, cada resolución y cada decisión judicial hay dos nenas que necesitan adultos e instituciones que las protejan, no que las expongan”, sostuvo.

El delantero aseguró además que continuará reclamando por el vínculo con sus hijas y cerró su publicación con un fuerte mensaje contra la utilización de las menores dentro de la disputa.

“Mis hijas no son un instrumento. No son contenido para la televisión. Y no son un arma para destruir a su padre”, escribió.

La viralización del video vuelve a colocar a las niñas en el centro de un conflicto entre adultos que lleva largo tiempo judicializado y expuesto públicamente, pese a tratarse de menores de edad cuya intimidad requiere especial protección.