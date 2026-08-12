Declararon legal la detención de Rubén González Chiguay por la muerte de Juan Carlos Traba y reprogramaron el juicio.

Un chofer de transporte quedó detenido por la muerte de un hombre en Km 3

Este martes se realizó la audiencia de control de detención de Rubén Darío González Chiguay, imputado por el homicidio culposo de Juan Carlos Traba, ocurrido el 14 de mayo de 2024 en el barrio General Mosconi. El acusado, quien conducía un colectivo de transporte público de pasajeros al momento del hecho, había sido detenido luego de no presentarse al juicio oral y público previsto para el lunes.

El debate debía comenzar el lunes por la mañana, pero ante la incomparecencia injustificada del imputado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella solicitaron que fuera declarado en rebeldía y que se librara una orden de captura en su contra. El pedido fue dispuesto por un juez penal competente.

Durante la tarde del mismo lunes, González Chiguay se presentó voluntariamente en la Oficina Judicial, donde quedó detenido.

En la audiencia desarrollada este martes, la jueza penal Lilian Bórquez consideró insatisfactoria la explicación brindada por el imputado para justificar su ausencia al inicio del debate. En ese marco, declaró legal su detención, debido a que sobre González Chiguay pesaba una orden de captura vigente.

Sin embargo, la magistrada resolvió posteriormente disponer su libertad y reprogramar el juicio oral para una fecha a determinar.

La audiencia fue presidida por Bórquez. Por el MPF participaron el fiscal general Julio Puentes y el funcionario de Fiscalía Franco Tavano. La querella, en representación de los familiares de la víctima, estuvo a cargo del abogado Miguel Díaz Vélez, mientras que la defensa de González Chiguay fue ejercida por el abogado particular José María Ferreira de las Casas.

LA MUERTE DE JUAN CARLOS TRABA

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 14 de mayo de 2024, alrededor de las 15, cuando González Chiguay conducía un colectivo Mercedes Benz perteneciente a la empresa de transporte público Patagonia Argentina, por avenida Francisco de Viedma, en dirección sur-norte.

Al llegar a la intersección con calle Petrolero San Lorenzo, en Km. 3, el conductor inició un giro hacia la derecha para ingresar a esa arteria. En ese momento, Juan Carlos Traba cruzaba a pie por la senda peatonal, también en sentido sur-norte, cuando fue embestido por el extremo delantero derecho del colectivo.

A raíz del impacto, Traba perdió el equilibrio y golpeó su cabeza contra el pavimento. Fue trasladado al hospital, donde permaneció internado hasta que falleció el 23 de mayo de 2024 como consecuencia de una hemorragia subaracnoidea.

La Fiscalía sostiene que el siniestro se produjo como consecuencia de una conducción imprudente por parte de González Chiguay, quien habría incumplido los deberes de cuidado exigibles al circular por la vía pública y, particularmente, al ingresar a un cruce donde debía extremar las precauciones y reducir la velocidad.