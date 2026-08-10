El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados comenzará a ser juzgado este lunes 10 de agosto por el homicidio ocurrido en 2018 en Villa Lugano. La acusación principal prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Pity Álvarez vuelve al centro de la escena: comienza el juicio por el crimen de Cristian Díaz

Cristian “Pity” Álvarez enfrentará desde este lunes 10 de agosto el juicio oral por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido hace ocho años en el barrio Samoré de Villa Lugano. El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 y tendrá audiencias previstas durante agosto y septiembre.

El comienzo del proceso fue confirmado luego de que el tribunal rechazara un pedido de la defensa del músico para suspender las audiencias hasta que se resolvieran distintos recursos presentados. Los jueces entendieron que no existe un impedimento para avanzar con el debate oral.

Un juicio que estuvo suspendido por su estado de salud

El proceso judicial permaneció frenado durante años debido al estado de salud mental de Álvarez. Sin embargo, la situación fue nuevamente evaluada por el Cuerpo Médico Forense, que en mayo determinó que el músico posee las capacidades necesarias para atravesar las distintas instancias del juicio.

Para resolver la reanudación del proceso también se tuvo en cuenta la actividad pública que Pity desarrolló durante los últimos meses, entre presentaciones musicales, entrevistas y apariciones en redes sociales.

El cantante había regresado a los escenarios en diciembre de 2025 con un recital en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, luego de varios años alejado de la actividad artística.

El crimen por el que será juzgado

Álvarez está acusado por la muerte de Cristian Díaz, ocurrida durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

Según la acusación, ambos habrían mantenido una discusión que derivó en una pelea. En esas circunstancias, el músico habría utilizado un arma de fuego y disparado contra Díaz.

Luego del hecho, el propio Álvarez reconoció públicamente haber sido el autor del disparo y sostuvo que había actuado porque consideraba que se encontraba ante una situación de vida o muerte.

Qué pena podría recibir Pity Álvarez

La principal acusación que enfrenta el músico es por homicidio simple, delito que contempla una pena de 8 a 25 años de prisión. La eventual condena dependerá de lo que pueda probarse durante el debate y de la calificación jurídica que finalmente adopte el tribunal.

Además, Álvarez deberá responder por otra causa vinculada a un episodio ocurrido en noviembre de 2016, en el que está acusado por la presunta privación ilegítima de la libertad, mediante violencia y amenazas, de su manager y una amiga.

El juicio que comienza este lunes marcará una instancia decisiva en una causa que permaneció durante años sin llegar a debate oral. Durante las próximas audiencias se escucharán testimonios y se analizarán las pruebas antes de que el tribunal determine la responsabilidad penal del músico.