La diputada nacional fue intimada a abstenerse de realizar menciones públicas, directas o indirectas, sobre el adolescente y su condición dentro del espectro autista. La decisión se tomó mientras avanza la investigación por sus polémicas declaraciones y un incumplimiento podría llevar el caso al fuero penal.

La Justicia le puso un freno a Lilia Lemoine: le ordenaron no volver a hablar de Ian Moche

La Justicia intimó a la diputada nacional Lilia Lemoine a no volver a realizar declaraciones públicas sobre Ian Moche, el adolescente que adquirió notoriedad por su activismo en torno a los derechos de las personas con discapacidad y por sus críticas a las políticas del Gobierno nacional en el área.

La medida fue dispuesta por el fiscal Hernán Biglino y alcanza tanto a las referencias directas como indirectas hacia Ian y su condición dentro del espectro autista. El objetivo, según se indicó, es impedir que el enfrentamiento continúe escalando mientras se desarrolla la investigación.

El fiscal aclaró que no se trata formalmente de una medida cautelar, sino de una disposición preventiva. Sin embargo, la intimación incluye una advertencia concreta: si la legisladora vuelve a referirse públicamente al adolescente, podría ser investigada por desobediencia y el expediente podría pasar del ámbito contravencional al penal.

Las declaraciones que llevaron a Lemoine a la Justicia

La investigación tiene su origen en una serie de expresiones realizadas públicamente por la diputada. Entre otras afirmaciones, Lemoine puso en duda el diagnóstico de Ian al referirse a él como “supuestamente autista”.

También cuestionó duramente a su madre, Marlene Spesso, a quien acusó de hacer que su hijo “actúe de autista” y de utilizar su exposición pública para “figurar” y “ganar plata”.

Esas declaraciones quedaron ahora bajo análisis judicial para establecer si se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión o si, por el contrario, vulneraron los derechos del adolescente.

En el marco de la causa, el fiscal también rechazó buena parte de las pruebas propuestas por la defensa de Lemoine al considerar que cuestiones vinculadas con supuestos conflictos familiares no tienen relación directa con el objeto de la investigación.

Una advertencia con consecuencias penales

Mientras se define el futuro del expediente, la orden es concreta: Lemoine deberá evitar nuevas referencias públicas a Ian Moche.

La investigación continuará ahora para determinar el alcance jurídico de las expresiones de la diputada. En caso de incumplir la intimación, la situación podría agravarse y abrir la puerta a una investigación penal por desobediencia.