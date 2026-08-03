La familia de Matías Julián Álvarez Guardia aseguró que el joven sufría agresiones físicas y violencia en la relación con la mujer detenida por el crimen. También reveló que había intentado terminar el vínculo en varias oportunidades.

"Ella le pegaba": el duro relato de la hermana del joven asesinado por su novia

El crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años asesinado de una puñalada en el pecho en Chaco, sumó este lunes nuevos testimonios de sus familiares. Leticia, una de sus hermanas, describió una relación atravesada por hechos de violencia y afirmó que la mujer detenida por el homicidio agredía físicamente a la víctima.

"Victoria era muy conocida para la familia. Compartíamos reuniones. Siempre era bien recibida. Yo no me metía en la relación, pero hablaba con mi hermano para que vea lo que estaba pasando", relató en declaraciones a TN.

Según explicó, la familia comenzó a advertir señales de violencia cuando Matías aparecía con marcas en el rostro. "Le decíamos: 'Julián, ya te arañó'. Yo lo descubrí porque siempre, cuando algo le pesaba, se tapaba la cara", recordó.

La mujer contó que, en otra oportunidad, su hermano llegó con un fuerte golpe en un ojo. "Él me lo negaba, pero después me terminaba confesando, llorando, que ella le pegaba. Él decía que nunca le iba a pegar porque era mujer y porque era la hermana de su mejor amigo", sostuvo.

Además, señaló que la relación estaba marcada por los celos. "Ella tenía acceso a todas las cuentas de redes de mi hermano. De hecho, no encontramos su celular todavía", agregó.

Horas antes, otra hermana de la víctima, Noelia Guardia, había utilizado sus redes sociales para expresar su dolor y reclamar justicia. "¡Que nadie se olvide de esta asesina, me mató a mi hermano! Pido justicia por Julián", escribió en una de sus publicaciones.

Más tarde redobló las acusaciones con otro mensaje: "Lo mató sin compasión. No se pudo defender. Sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera. Destruiste una familia", manifestó.

Durante el velorio, Noelia también habló con la prensa y aseguró que Matías había presentado dos denuncias por violencia de género contra su pareja, una en 2024 y otra en 2025. Asimismo, reclamó el secuestro del vehículo en el que trasladaron a la víctima al hospital.

Según su testimonio, la pareja mantenía una relación desde hacía aproximadamente dos años, aunque no convivían. También afirmó que su hermano había intentado poner fin al vínculo en distintas oportunidades, pero que la joven insistía en retomarlo y aparecía de manera imprevista en los lugares que él frecuentaba.

De acuerdo con medios locales, Victoria Luz Cantero, de 25 años, está acusada de haber apuñalado a Matías durante una discusión. El joven ingresó al hospital Julio C. Perrando con una herida de arma blanca en el tórax, fue operado y finalmente falleció.

La sospechosa fue detenida el domingo cerca del lugar del hecho y este lunes declaró en la causa que lleva adelante el Equipo Fiscal N.º 2, a cargo de la fiscal Ana González de Pacce. La investigación continúa mientras la fiscalía espera los resultados finales de la autopsia para incorporarlos al expediente.