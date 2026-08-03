Un conflicto entre dos familias derivó en el crimen de barrio San Martín

El jefe de la Unidad Regional confirmó que la víctima y el detenido integran familias conocidas por la Policía debido a reiterados hechos violentos. La investigación reconstruyó que el homicidio se desencadenó tras una discusión y el acusado continúa detenido.

La investigación por el homicidio ocurrido el domingo en el barrio San Martín permitió reconstruir la secuencia que derivó en la muerte de un hombre, quien recibió un disparo en el pecho durante una discusión con otro vecino. El presunto autor permanece detenido mientras la causa continúa avanzando bajo la órbita de la Fiscalía.

El jefe de la Unidad Regional, comisario mayor Cristian Mulero, informó que la intervención policial comenzó cerca de las 14, cuando efectivos de la Comisaría Séptima acudieron a la intersección de Los Plátanos y Perales tras un llamado al servicio de emergencias que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a varias personas alteradas. El hermano de la víctima les indicó que el herido había sido trasladado en un vehículo particular al Hospital Regional, donde ingresó con una lesión en el pecho. Según explicó Mulero a Crónica, el familiar evitó aportar detalles sobre las circunstancias del ataque o la identidad del responsable, por lo que se iniciaron las primeras tareas para esclarecer lo ocurrido.

En ese contexto, un hombre de aproximadamente 30 años, identificado como L.S., se presentó de manera espontánea ante el personal policial y manifestó haber efectuado el disparo. Tras comunicarle sus derechos, la Fiscalía de turno ordenó su detención.

Mientras era trasladado a la dependencia policial, los investigadores fueron informados de que la víctima había fallecido en el Hospital Regional a raíz de la gravedad de la herida, por lo que la causa pasó de lesiones graves a homicidio.

Durante las diligencias en la escena, un vecino informó que el arma utilizada había sido arrojada al patio de su vivienda. Allí, los efectivos secuestraron un revólver apto para el disparo que contenía varias municiones en el tambor, algunas de ellas ya percutadas.

La División Policial de Investigaciones continuó con la toma de testimonios y el análisis de registros fílmicos para reconstruir la secuencia completa del hecho. Además, durante la noche del domingo se realizó un allanamiento en la vivienda del imputado, donde fueron secuestradas municiones, un arma de fabricación casera tipo "tumbera" y prendas de vestir que serán sometidas a peritajes.

Respecto del origen del episodio, Mulero señaló que las primeras actuaciones permitieron establecer que el enfrentamiento comenzó con una discusión entre ambas partes, que fue escalando hasta que el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo contra la víctima.

El jefe policial también indicó que tanto el fallecido como el detenido pertenecen a familias conocidas por las fuerzas de seguridad debido a numerosos antecedentes por hechos violentos, varios de ellos cometidos contra personal policial. Añadió que ese contexto forma parte de las líneas de análisis de la investigación, que continúa para determinar todos los detalles del homicidio.