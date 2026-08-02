Acribillaron un auto a balazos en el barrio Ceferino

El ataque ocurrió durante la noche del sábado sobre la calle Las de Barranco. La Policía encontró cinco vainas servidas calibre 9 milímetros y el vehículo sufrió importantes daños.

Un automóvil fue blanco de un ataque a balazos durante la noche del sábado en el barrio Ceferino. El hecho se registró alrededor de las 20:40 sobre la calle Las de Barranco, luego de que el Centro de Monitoreo alertara a la Policía por detonaciones de arma de fuego en el sector.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un Fiat Palio presentaba la luneta trasera completamente destruida como consecuencia de los impactos. Durante las tareas realizadas en la escena, se secuestraron cinco vainas servidas calibre 9 milímetros, que quedaron incorporadas a la investigación.

La propietaria del vehículo declaró ante el personal policial que antes del ataque no había advertido la presencia de personas en las inmediaciones ni situaciones que llamaran su atención.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho e identificar a los autores de la agresión.