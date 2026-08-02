Rige un alerta amarillo por lluvias con acumulados de hasta 25 milímetros

Las precipitaciones comenzaron alrededor de la medianoche y continúan con distinta intensidad. El agua acumulada provoca anegamientos en calles y barrios, mientras el pronóstico anticipa una mejora gradual desde el lunes.

Las lluvias que comenzaron alrededor de la medianoche continúan afectando a Comodoro Rivadavia, donde las precipitaciones se mantienen con distinta intensidad desde hace varias horas y ya generan complicaciones en distintos sectores de la ciudad.

El agua acumulada anega calles y barrios, dificultando la circulación en diferentes puntos. En este contexto, permanece vigente el alerta amarillo por lluvias, ya que se esperan precipitaciones persistentes de intensidad variable, con acumulados estimados entre 10 y 25 milímetros, valores que podrían ser superados de manera puntual.

La jornada del domingo concentrará las condiciones más adversas. Durante la mañana se prevén lluvias fuertes, con una probabilidad de precipitación de entre el 40 y el 70%, una temperatura cercana a los 5°C y viento del noreste de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h. Por la tarde continuarán las lluvias de manera aislada, con una máxima de 10°C, mientras que hacia la noche el cielo permanecerá mayormente nublado y la probabilidad de nuevas precipitaciones descenderá al 10%.

El lunes marcará una mejora en las condiciones meteorológicas. El pronóstico anuncia cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, parcialmente nublado por la tarde y la noche, temperaturas de entre 5°C y 10°C y bajas probabilidades de lluvia. El viento continuará soplando del oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante algunos tramos de la jornada.

Para el martes se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 2°C y los 6°C. La probabilidad de precipitaciones será baja, aunque persistirán vientos del oeste con ráfagas de hasta 50 km/h durante la tarde.

Frente a este escenario, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante las lluvias más intensas, no sacar la basura, mantener limpios desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a las viviendas.