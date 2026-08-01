Un policía fue mordido por un perro e imputaron al dueño

El efectivo sufrió heridas en una mano y en una pierna al llevar una notificación al domicilio.

Un efectivo policial resultó herido este viernes por la tarde tras ser atacado por un perro mientras realizaba una notificación judicial en una vivienda ubicada sobre la calle Alas Argentinas al 2600, en el barrio Próspero Palazzo.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30, cuando el sargento se encontraba cumpliendo con la entrega de una cédula de notificación. De acuerdo con la información policial, el uniformado aguardaba sobre la vereda cuando el propietario del domicilio volvió a salir de la vivienda. En ese momento, un perro de raza Border Collie salió por detrás y lo atacó, provocándole mordeduras en la mano izquierda y en la pierna izquierda, a la altura de la rodilla.

Como consecuencia de las lesiones, el efectivo fue trasladado al Hospital Alvear para recibir las primeras curaciones. Posteriormente, fue derivado a la Clínica Española para continuar con la atención médica.

Tras el incidente, personal policial labró un acta de imputación contra el propietario del animal por presunta infracción al artículo 138 del Código Contravencional. Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades competentes.