El intendente recorrió la base de Solbus

Macharashvili mantuvo un encuentro con las autoridades y los choferes de la empresa y supervisó las nuevas unidades que comenzarán a prestar servicio este sábado. En ese marco, valoró la continuidad laboral de los trabajadores y aseguró que el sistema se irá perfeccionando de manera permanente.

Previo al inicio de operaciones de SolBus, este viernes, el intendente Othar Macharashvili recorrió este viernes su base operativa, donde se encuentran las unidades que desde este sábado comenzarán a prestar el servicio de transporte público urbano de pasajeros en Comodoro Rivadavia. Durante la visita, dialogó con los choferes, supervisó los colectivos y destacó el trabajo conjunto para garantizar una transición ordenada hacia el nuevo sistema.

En ese contexto, el jefe comunal agradeció el compromiso de los trabajadores que continuarán desempeñando sus tareas en la nueva concesionaria y puso en valor la experiencia que aportarán en esta nueva etapa. “Aprovechamos este encuentro para conocer cuáles son las cosas que los choferes creen que se deberían ir modificando para mejorar el servicio, ya que ellos vienen realizando un gran trabajo desde hace muchos años y su continuidad en esta nueva empresa es muy importante", expresó.

Asimismo, resaltó que “las unidades están en perfecto estado, son 0 kilómetro y están listas para iniciar el servicio”, al tiempo que indicó que los usuarios contarán con una aplicación para conocer en tiempo real la circulación de los colectivos, una herramienta que permitirá mejorar la experiencia de viaje y brindar mayor previsibilidad a los vecinos.

Finalmente, Macharashvili manifestó su satisfacción por el cumplimiento de las condiciones establecidas en la licitación y afirmó que el sistema continuará evolucionando durante toda la concesión. En ese sentido, expuso que “es una ventaja contar con los mismos choferes, porque conocen el sistema, los barrios y a los vecinos, por lo que será una muy buena transición”.