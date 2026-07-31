Espacio UPA invita a los chicos a ser protagonistas en la Feria del Libro

Ubicado en la planta baja del CIP y con entrada libre y gratuita, el espacio propone este año un concepto innovador donde las infancias completan las obras de arte con su propia creatividad. Espectáculos musicales del dúo Vaivén y Laura Migliorisi, narraciones de las Abuelas Cuentacuentos y espacios lúdicos integran una programación continua pensada para compartir en familia.

Con el inicio de una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia, uno de los espacios que vuelve a convertirse en punto de encuentro para las familias, es el Centro de Interpretación Pública (CIP), donde se realizarán diversas actividades, entre ellas Espacio UPA, una propuesta especialmente diseñada para que niños y niñas jueguen, creen y descubran el arte a través de distintas experiencias participativas.

Ubicado en la planta baja del CIP, el espacio abre sus puertas todos los días con entrada libre y gratuita y propone un recorrido donde las infancias son las verdaderas protagonistas. Murales para intervenir, ilustraciones, mesas de bordado, construcciones con piezas de madera, lectura de cuentos y conciertos forman parte de una programación pensada para compartir en familia.

La creadora de proyectos para infancias, Cecilia Maneiro, quien desde hace varios años está a cargo del diseño del espacio, explicó que la propuesta busca ofrecer experiencias diferentes a las tradicionales. "Armamos espacios lúdicos no convencionales. Acá no van a encontrar juguetes que se compran en una librería, sino lugares donde los chicos puedan jugar y crear, siendo siempre protagonistas de lo que sucede", señaló.

Este año, la iniciativa tiene como eje una idea poco habitual para las actividades infantiles: el blanco y negro. En ese sentido, Maneiro explicó: “generalmente asociamos a las infancias con el color, pero esta vez elegimos que el blanco y negro sea el protagonista. Son los propios chicos quienes, con sus intervenciones, van llenando de color cada una de las obras”.

A partir de esa premisa, el recorrido invita a intervenir grandes murales, retratos, flores gigantes y pinturas sobre vidrios, además de participar en distintas estaciones creativas donde cada niño deja su propia huella.

El espacio también cuenta con mesas de bordado, construcciones con piezas de madera y una programación artística permanente. Durante toda la Feria, se presentan conciertos para las infancias a cargo del dúo Vaivén, integrado por Sofía y Florencia, y de la cantante Laura Migliorisi, además de las tradicionales lecturas de las Abuelas Cuentacuentos, que presentan su propuesta en diferentes horarios.

“Hay propuestas durante toda la jornada. Vamos alternando las actividades con los conciertos y la lectura de cuentos para que las familias encuentren algo distinto cada vez que pasan por el espacio”, comentó Maneiro.

UN RECORRIDO PARA IMAGINAR

La ilustradora Luciana Ruiz, conocida en redes sociales como Luli Dibuja, fue una de las artistas convocadas para intervenir el espacio y desarrollar gran parte de las propuestas visuales. "Todo comienza en blanco y negro y cobra vida a través de la ilustración y del color que le ponen los chicos. Hay animales fantásticos, rincones de lectura, shows musicales y muchas actividades para disfrutar en familia", explicó.

Entre las propuestas aparecen floreros para construir y decorar, murales ilustrados especialmente para ser coloreados, un rincón para dejar mensajes y dibujos, espacios de lectura y un sector de construcción con bloques de madera que estimulan la creatividad y la motricidad fina.

Ruiz destacó además que las obras se renuevan diariamente para que cada niño pueda vivir la experiencia desde cero. "Todos los paneles fueron pintados especialmente para esta Feria. Cada noche se borran las intervenciones y al día siguiente vuelven a quedar listos para que todos los chicos puedan participar nuevamente”.

PARA COMPARTIR EN FAMILIA

Más allá de la propuesta artística, el objetivo de UPA, es generar un espacio de encuentro entre los niños y sus familias, donde el juego se convierta en una herramienta para la imaginación y la expresión. "La ilustración permite conocer mucho del mundo de los chicos. A veces, pueden expresar con un dibujo cosas que todavía no logran decir con palabras. Pero, además, es una actividad para compartir: acá pueden sentarse juntos mamá, papá, abuelos, tíos y disfrutar creando en familia", sostuvo Ruiz.

Durante toda la XIII Feria Internacional del Libro, Espacio UPA, permanecerá abierto con entrada libre y gratuita, ofreciendo una programación continua de actividades lúdicas, artísticas y musicales que convierten al juego, la creatividad y la lectura en protagonistas de uno de los espacios más convocantes del encuentro cultural.