Los sospechosos, de 41, 35 y 27 años, fueron sorprendidos cuando intentaban forzar el ingreso al comercio Mayorista Bombay.

Frustraron un intento de robo en un mayorista de la calle Pellegrini

Tres hombres de 41, 35 y 27 años fueron detenidos durante la madrugada de este viernes, luego de intentar ingresar por la fuerza a un comercio mayorista ubicado en pleno centro de Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 en el local Mayorista Bombay, situado sobre calle Pellegrini al 941. Según informó la Policía, un vecino observó que dos de los sospechosos golpeaban la puerta de acceso con barras de hierro para intentar violentarla, mientras un tercer individuo permanecía en las inmediaciones actuando como "campana", atento a la posible llegada de efectivos policiales.

Ante el llamado al Centro de Monitoreo, personal de la Comisaría Seccional Primera fue alertado y se dirigió de inmediato al lugar. Al advertir la presencia del patrullero, los tres hombres intentaron escapar a pie, aunque fueron interceptados y aprehendidos a pocos metros del comercio.

Los detenidos fueron identificados por sus iniciales como R. M. A. (41), N. L. B. (35) y J. G. D. (27). Todos quedaron imputados por el delito de robo tentado en poblado y banda.

Durante el procedimiento intervino personal de la División Criminalística, que realizó las pericias correspondientes y secuestró dos barras de hierro presuntamente utilizadas para intentar forzar el acceso al local.

Debido a que en ese momento no fue posible localizar al propietario del comercio, la Policía dispuso una consigna de seguridad para resguardar el inmueble y la mercadería hasta que pudiera hacerse presente.

La causa quedó bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal y de la Oficina Judicial, mientras que los investigadores avanzan con el análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para incorporar nuevas pruebas al expediente.