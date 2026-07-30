"Locura galopante": Villarruel sembró dudas sobre el estado de Milei

En un nuevo capítulo de la interna libertaria, la vicepresidenta Victoria Villarruel expresó su preocupación por el estado mental del presidente Javier Milei -con quien se encuentra peleada desde hace más de dos años- y por sus “persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”.

Las declaraciones de la vicepresidenta se dieron a partir de una publicación de un usuario en la red social X que asegura que Milei retuiteó una teoría conspirativa de la diputada Lilia Lemoine que sostiene que “desde 2024 Marcela Pagano hace las publicaciones de Victoria Villarruel en X”.

“Esta locura galopante la retwitteo el presidente? Parece contagioso el delirio”, respondió Villarruel en un comentario de la publicación.

Minutos después, la vicepresidenta dejó otro comentario cuestionando el retuit de Milei: “El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez. Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo”.

Horas más tarde, luego de que la publicación se llenara de mensajes, Villarruel redobló la apuesta y agregó: “Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”.

LA TEORIA DE LEMOINE

El posteo de Lemoine que retuiteó el Presidente e hizo enfurecer a Villarruel afirma que las publicaciones de la vicepresidenta en X serían manejadas por la diputada Marcela Pagano.

“Desde 2024 Marcela Pagano hace las publicaciones de Victoria Villarruel en X. Se las escribe... Han tenido publicaciones espejadas y operan de la misma manera y en coordinación con los castrochavistas. Insultan similar. Dejan fijados sus tuits de forma parecida. Tienen trato común con Guillermo Moreno”, aseguró Lemoine en su publicación.

“Ya en 2024 empezaron a mostrar su acercamiento hacia el peronismo solapadamente. Confieso haber contribuido fuertemente en haber saboteado sus planes... Así es. Comparten asesores y fueron cómplices para intentar hacerle juicio político a Javier Milei. ¿Cómo creen que Villarruel está en contacto con el Chiqui Tapia? Pregúntenle a la vice qué opina de las SAD”, agregó la legisladora.

Y concluyó: “¡lncluso ambas comparten callcenter! Son como Rusia e Irán... fingen ser enemigos pero son socios contra Occidente. Incluso les molesta Israel por igual, claro que no pueden decirlo. El alineamiento Villarruel-Pagano-Kicillof es cada vez más obvio. La van a dejar afuera a Bregman, finalmente, solo va a ser colectora”.