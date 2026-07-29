Ante la pérdida del empleo registrado, las plataformas se convirtieron en una de las principales fuentes de trabajo.

¿Cuántos envíos tiene que hacer un repartidor de comida para llegar al salario mínimo?

Más de 1 millón de personas trabajan hoy en plataformas de transporte de pasajeros o envío de comida en Argentina, sin los derechos ni protecciones que establece un empleo registrado. En 2020 eran poco más de 100.000: en 6 años ese número aumentó 900%. Un estudio reveló cuántos envíos debe entregar un repartidor de apps para llegar a los $367.800 del salario mínimo de junio o a los $1.531.473 que, según datos del Indec para junio, cubren la Canasta Básica Total (CBT).

Desde la pandemia el mercado laboral aceleró su proceso de precarización, el cual se profundizó fuertemente desde la asunción de Javier Milei: desde el inicio de su gobierno se perdieron 340 mil puestos de trabajo y más de 28 mil empresas. En este contexto, subirse a un auto para llevar pasajeros o a una moto o bicicleta para repartir pedidos de comida se convirtió en la única salida para muchas personas.

A mediados del año pasado la Fundación Encuentro, el think thank del Frente Renovador de Sergio Massa, comenzó a publicar el coeficiente de Alcance de Pedido Promedio (APP). Se trata de un indicador trimestral que relaciona el valor de un pedido promedio en plataformas de delivery con distintas canastas de consumo e ingresos de referencia.

El coeficiente es una medida sintética que mide el pedido bruto, por ende no incluye los ingresos adicionales (como propinas) ni los costos que afrontan los repartidores (combustible, mantenimiento del vehículo, telefonía móvil, entre otros).

A datos de marzo, un repartidor cobró $3.165 por pedido promedio y necesita hacer esta cantidad de entregas para sumar ingresos:

453 pedidos para sostener un hogar tipo

320 para alcanzar un ingreso promedio

175 para criar a un niño

250 para pagar un alquiler promedio

111 para alcanzar el salario mínimo

2 pedidos para llenar un tanque de nafta de la moto

13 para pagar el monotributo

En sintonía con lo ocurrido en el trimestre anterior, la brecha entre plataformas continuó ampliándose durante el primer trimestre de 2026, ya que para esta estimación solo una de las plataformas modificó el valor informado para el pedido promedio.

Mientras Rappi mantuvo sin cambios el valor registrado desde octubre de 2025, PedidosYa actualizó el monto en marzo, elevando el pedido promedio de $3.659 a $3.924. Como consecuencia, el pedido promedio agregado pasó de $3.033 a $3.165, permitiendo compensar parcialmente el aumento de los precios de referencia.

De esta manera, si bien el promedio para sostener un hogar tipo es de 453 envíos, a valores actualizados en Rappi es de 596 y en PedidosYa de 366.