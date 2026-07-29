CONICET: científicos locales quedarían fuera del sistema

El CONICET no prorrogará las becas posdoctorales que vencen el 31 de julio de 2026 debido a la falta de fondos presupuestarios nacionales. La paralización de los concursos de ingreso a la Carrera del Investigador Científico deja a 379 investigadores en una situación de incertidumbre laboral en todo el país. En Puerto Madryn, el impacto amenaza una de las principales fortalezas científicas de la Patagonia: la investigación en biología marina.

La crisis que atraviesa el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), como resultado de la política del Gobierno nacional de recorte de fondos y desfinanciamiento, sumó un nuevo capítulo con la suspensión del cronograma de ingresos a la Carrera del Investigador Científico (CIC), una decisión que mantiene en estado de incertidumbre a casi cuatrocientos investigadores en todas la provincias que esta semana finalizan sus becas posdoctorales y aún no tienen garantizada su incorporación al organismo.

La demora administrativa no solo implica la pérdida del salario y de la cobertura de obra social para profesionales que, en muchos casos, acumulan más de ocho años de formación académica y científica. También pone en riesgo la continuidad de cientos de líneas de investigación estratégicas para el desarrollo del país.

En Puerto Madryn, donde funciona el Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), la preocupación adquiere una dimensión particular. La ciudad alberga algunos de los grupos de investigación más reconocidos de Argentina en biología marina, ecología costera, conservación de mamíferos marinos, pesquerías y biodiversidad del Mar Argentino.

Institutos como el IBIOMAR desarrollan investigaciones que permiten comprender el funcionamiento de los ecosistemas marinos patagónicos, evaluar el impacto del cambio climático, estudiar especies de valor ecológico y económico y generar información indispensable para el manejo sostenible de los recursos pesqueros.

Décadas de construcción de conocimiento

La eventual interrupción de estas líneas de trabajo no solo afecta las carreras de los investigadores involucrados, sino que también compromete décadas de construcción de conocimiento científico.

Los propios investigadores advierten que el problema va mucho más allá de una cuestión laboral. Señalan que la formación de un científico demanda años de inversión pública, especialización y experiencia en laboratorios y campañas de campo. Cuando ese recurso humano abandona el sistema por falta de oportunidades, recuperar esa capacidad puede llevar décadas.

En una ciudad cuya identidad está profundamente vinculada al mar, siendo la actividad pesquera uno de los pilares de la economía de Chubut, la investigación científica constituye además una herramienta clave para la conservación ambiental y el desarrollo productivo.

Gran parte de la información utilizada para establecer áreas marinas protegidas, monitorear poblaciones de fauna, asesorar políticas pesqueras o estudiar los efectos de la contaminación surge precisamente de los equipos radicados en Puerto Madryn.

La incertidumbre también alcanza a proyectos internacionales que dependen de la continuidad de investigadores especializados y de series de datos construidas durante años. En disciplinas como la biología marina, donde muchas investigaciones requieren monitoreos permanentes y observaciones de largo plazo, por lo tanto, advierten que la interrupción de los equipos puede provocar la pérdida de información científica difícil o imposible de recuperar.

Desde distintos sectores del sistema científico sostienen que la falta de ingresos a la carrera de investigador acelera la emigración de recursos humanos altamente calificados y profundiza el deterioro de la capacidad científica nacional. La preocupación no se limita al presente: advierten que la reducción de investigadores en áreas estratégicas compromete la posibilidad de generar conocimiento propio para enfrentar desafíos vinculados a la conservación de los océanos, la explotación sustentable de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático.

Para Puerto Madryn, el escenario resulta especialmente sensible. La ciudad se consolidó durante las últimas décadas como uno de los principales polos de investigación marina de América Latina. La continuidad de ese liderazgo depende, en gran medida, de sostener el ingreso de nuevas generaciones de científicos capaces de renovar y fortalecer equipos que hoy producen conocimiento con impacto nacional e internacional.

Más allá del conflicto administrativo, la discusión de fondo gira en torno al modelo de desarrollo científico que Argentina pretende construir. En una región donde el mar representa uno de los mayores patrimonios naturales y económicos del país, investigadores advierten que debilitar la investigación marina significa resignar capacidad para conocer, proteger y gestionar uno de los recursos estratégicos más importantes del territorio nacional.