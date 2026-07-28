Alcoholizado cruzó en rojo y chocó un auto en la avenida Portugal

El hecho ocurrió durante la madrugada de hoy en el cruce con la avenida Portugal. La conductora del otro vehículo debió ser trasladada al Hospital Regional con un traumatismo en el pecho.

Un grave accidente de tránsito tuvo lugar durante la madrugada de este martes, cerca de las 2:46 horas, en la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y la Avenida Portugal de Comodoro. El siniestro vial dejó como saldo a una mujer hospitalizada y al automovilista responsable demorado tras dar positivo en el test de alcoholemia.

De acuerdo a la información recabada en el lugar por personal de la Comisaría Seccional Tercera, el choque involucró a una camioneta Nissan Frontier conducida por un hombre de 69 años y a un Fiat Palio, al mando de una mujer de 24 años, quien viajaba acompañada por dos personas.

Según los testimonios recabados por las autoridades, el conductor de la camioneta circulaba por la avenida Portugal hacia el este cuando cruzó el semáforo en rojo e impactó de lleno contra el Fiat Palio, que transitaba por la avenida Yrigoyen en sentido norte-sur, en dirección a la villa balnearia de Rada Tilly.

Como consecuencia de la colisión, la conductora del menor rodado sufrió un fuerte traumatismo en el pecho. Tras recibir la primera asistencia en el lugar por parte de un equipo médico, la mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital Regional para realizarle estudios de mayor complejidad, confirmándose en primera instancia que se trataría de lesiones leves, según describe Crónica.

Al hacerse presentes los inspectores de Tránsito Municipal, se le realizó el test de alcoholemia al conductor de la Nissan Frontier, el cual arrojó un resultado de 1,06 g/L de alcohol en sangre. Además, las autoridades constataron que el hombre carecía de la documentación reglamentaria para circular, por lo que se le labró el acta de infracción.

Por orden policial, ambos vehículos fueron secuestrados de manera preventiva. En el operativo intervino personal de la Seccional Tercera junto a personal de la División Criminalística.