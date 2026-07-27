El vehículo quedó varado tras un despiste en Rinconada Nahuelpán por la intensa nevada del domingo. Bomberos Voluntarios liberaron el camino en un operativo que permitió que la menor recibiera atención médica a tiempo.

Rescatan a una familia atrapada por la nieve en El Bolsón

Una familia que quedó varada en medio de la intensa nevada registrada el domingo en la zona de Rinconada Nahuelpán, en El Bolsón, fue rescatada por Bomberos Voluntarios en un operativo que permitió que una menor llegara a tiempo al Hospital de Área para recibir atención médica.

El jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Enzo Navarro, informó que la intervención comenzó luego de que un automóvil despistara y quedara atrapado por la gran cantidad de nieve acumulada sobre el camino.

Ante el pedido de ayuda, una unidad pesada se dirigió hasta el lugar. Al llegar, el personal encontró a la familia intentando sacar el vehículo por sus propios medios, aunque las condiciones hacían imposible continuar.

En medio del operativo, los padres explicaron que la niña que viajaba en el vehículo debía presentarse en el hospital para continuar el tratamiento de una infección, por lo que los rescatistas aceleraron las tareas y comenzaron a abrir camino con la maquinaria.

Tras unos 40 minutos de trabajo, el vehículo fue liberado y la familia pudo seguir viaje hacia el Hospital de Área de El Bolsón por sus propios medios.

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones, aunque el automóvil presentó daños materiales como consecuencia del despiste.

Navarro señaló que la nevada fue mucho más intensa de lo previsto, incluso en zonas bajas de la región donde habitualmente no se registra semejante acumulación.

Por ese motivo, recordó la importancia de circular con extrema precaución, reducir la velocidad y llevar cadenas, ya que el estado de los caminos puede cambiar rápidamente durante los temporales invernales.

Desde Bomberos Voluntarios de El Bolsón indicaron que también debieron intervenir en despistes, vehículos encajados, caída de cables y otras emergencias generadas por las intensas nevadas registradas en la región.

Fuente: Noticias del Bolsón