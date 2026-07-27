Comodoro registró 18 alcoholemias positivas en los controles del fin de semana

La ciudad concentró la mayor cantidad de fiscalizaciones en la Cuenca del Golfo San Jorge, con 2.214 vehículos inspeccionados, 937 test de alcoholemia y 50 infracciones labradas durante los operativos.

Comodoro Rivadavia fue la ciudad con mayor cantidad de controles viales en la Cuenca del Golfo San Jorge durante el fin de semana, en el marco de los operativos de prevención y fiscalización impulsados por la Subsecretaría de Seguridad Vial de Chubut junto con la Policía provincial y las áreas municipales de Tránsito.

En la ciudad se inspeccionaron 2.214 vehículos y se realizaron 937 test de alcoholemia, que permitieron detectar a 18 conductores en estado de ebriedad. Además, se labraron 50 actas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Rada Tilly, en tanto, se controlaron 131 vehículos y se efectuaron 54 pruebas de alcoholemia, sin que se registraran infracciones vinculadas al consumo de alcohol.

A nivel provincial, los operativos abarcaron distintos puntos del territorio y contaron con un acompañamiento especial debido a las condiciones climáticas que afectaron a gran parte de Chubut. En total se fiscalizaron 7.656 vehículos y se practicaron 3.857 test de alcoholemia.

Como resultado de esos controles, fueron detectados 50 conductores alcoholizados, quienes fueron retirados de la vía pública. Además, se retuvieron siete vehículos y se labraron 176 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.