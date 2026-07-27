El lunes 3 empieza a pagar haberes Provincia

El Gobierno del Chubut informó este lunes el cronograma de pago de los haberes correspondientes a trabajadores activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial.
Según lo anunciado oficialmente, el lunes 3 de agosto se realizará el depósito para jubilados y pensionados, mientras que el martes 4 de agosto será el turno de los trabajadores activos.
En ambos casos, los haberes estarán disponibles al día siguiente del depósito a través de la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut.