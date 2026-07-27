Lali Espósito contó por qué no cantó el himno en la final del Mundial

Lali Espósito regresó a la Argentina luego de disfrutar de unos días de descanso en el exterior y, apenas aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza, respondió las preguntas de la prensa sobre dos de los temas que más dieron que hablar en las últimas semanas: su ausencia en la final del Mundial 2026 y la polémica que rodeó a Rosalía antes de sus recitales en Buenos Aires. La cantante se mostró relajada, saludó a los fanáticos que la esperaban y no evitó ninguna de las consultas.

Durante su paso por la terminal, la cantante confirmó que había sido convocada para interpretar el Himno Nacional Argentino en la definición de la Copa del Mundo, aunque explicó que finalmente no pudo aceptar la propuesta por cuestiones de agenda. Sin entrar en demasiados detalles sobre los motivos, dejó en claro que la invitación existió y que su ausencia no respondió a una decisión personal ni a un conflicto con la organización del evento.

En ese contexto, la intérprete también aprovechó para respaldar a María Becerra, quien fue la encargada de cantar el Himno antes de la final entre Argentina y España. Cuando le preguntaron qué le había parecido la interpretación de su colega, respondió de manera contundente: “Lo hizo muy bien”. Con esa breve frase, la autora de Fanático dejó atrás cualquier especulación sobre una posible rivalidad y destacó el desempeño de la cantante quilmeña en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Las declaraciones de la ex Casi Ángeles llegaron después de varios días de rumores que aseguraban que había rechazado la propuesta para presentarse en la final de la cita máxima. Sin embargo, la propia actriz aclaró que la realidad fue diferente y que la imposibilidad de participar estuvo vinculada exclusivamente a cuestiones organizativas.

Otro de los temas que abordó durante su llegada fue la controversia protagonizada por Rosalía, quien quedó envuelta en una fuerte discusión luego de compartir en sus redes sociales un contenido que generó críticas entre parte del público argentino. Lejos de sumarse a los cuestionamientos, Espósito decidió salir en defensa de la cantante española y consideró que la repercusión fue desmedida.

Para la pupila de Cris Morena, el episodio no justificaba semejante nivel de enojo y recordó que la propia artista ofreció explicaciones públicas sobre lo sucedido. Según sostuvo, la situación se originó por un simple reposteo que terminó adquiriendo una dimensión mucho mayor de la que realmente tenía. Además, remarcó que la artista catalana ya había pedido disculpas por el malestar generado entre algunos de sus seguidores.

Lali también relativizó la idea de una supuesta “cancelación” hacia la ibérica y señaló que la respuesta del público demuestra otra realidad. Como ejemplo, recordó que la cantante mantiene cinco conciertos programados en la Argentina, una muestra de que continúa despertando un enorme interés entre sus fanáticos pese a la polémica. De esta manera, volvió a fijar su postura en defensa de su colega.

Más allá de las declaraciones, la artista también llamó la atención por el look elegido para regresar al país. Con un conjunto de jean oversize, top blanco, gorra gris, lentes de sol y botas negras, Lali apostó por un estilo cómodo para afrontar el viaje de larga distancia sin resignar su impronta personal. Tras posar para las fotos y compartir algunos minutos con quienes la esperaban en el aeropuerto, la cantante abandonó la terminal dejando definiciones claras sobre dos de los temas que marcaron la agenda del espectáculo en los últimos días.