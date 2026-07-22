La artista catalana aseguró no haber leído el mensaje ofensivo del reposteo y borró la publicación.

El mensaje de Rosalía a sus fans argentinos tras burlarse de la Selección

La cantante española Rosalía pidió disculpas a sus fans argentinos tras compartir un video de Mia Khalifa que se burlaba de la Selección Argentina tras el Mundial 2026.

La artista catalana aseguró no haber leído el mensaje ofensivo del reposteo y borró la publicación que causó enojo y cancelaciones de entradas.

El mensaje de Rosalía a sus fans argentinos

La propia Rosalía, en su historia de Instagram, se hizo eco de todo lo sucedido e hizo un pedido de disculpas, unas horas más tarde: “Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”. A este texto, le sumó emojis nostálgicos para visibilizar su sentir.