Se burló de Malvinas, lo bajaron del escenario y suspendieron el evento

El cantante brasileño Joao Bueno quedó envuelto en una fuerte polémica tras publicar un mensaje ofensivo sobre Argentina. "Perdieron las Malvinas, perdieron a Diego, perdieron la copa”, fue el mensaje que publicó.

El cantante brasileño João Bueno fue desvinculado del evento que iba a realizarse en el Teatro Verdi de la Ciudad de Buenos Aires luego de que se viralizara una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde escribió: "Perdieron las Malvinas, perdieron a Diego, perdieron la copa". La publicación generó un amplio rechazo en redes sociales y derivó en la cancelación de su presentación.

Tras la repercusión, el artista modificó la biografía de su perfil de Instagram, donde eliminó la bandera argentina y la referencia a que cantaba en Buenos Aires. Horas más tarde, directamente desactivó su cuenta en esa red social.

Frente a la polémica, la Asociación de Mujeres y Madres Brasileñas en Argentina (AMMBRAR), organizadora de la fiesta, difundió un comunicado en el que expresó su "profundo pesar" y pidió disculpas al pueblo argentino por las expresiones del músico.

La entidad sostuvo que la publicación hacía "referencia de manera ofensiva a la historia y la identidad del pueblo argentino" y remarcó que esas manifestaciones no representaban los valores de la asociación, de la comunidad brasileña ni el espíritu con el que fue concebido el encuentro. En ese marco, confirmó que João Bueno fue apartado de la programación.

La organización también resolvió suspender el evento previsto para esa fecha. Según explicó, la decisión respondió al clima de creciente hostilidad que se generó alrededor de la celebración y de las personas involucradas en su organización.

En el comunicado, AMMBRAR señaló que, además de numerosos mensajes de indignación, recibió amenazas y expresiones de odio tanto en sus redes sociales como en perfiles personales de integrantes de la asociación. Por ese motivo, indicó que la reprogramación de la fiesta obedeció a razones de seguridad y al resguardo de la comunidad y del público.

Finalmente, la entidad recordó que el encuentro se realiza desde hace diez años en Argentina con el objetivo de celebrar la cultura brasileña, promover el intercambio entre ambos países y generar un espacio de convivencia y respeto.