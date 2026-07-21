Monotributo: cómo son las nuevas escalas

El trámite alcanza únicamente a quienes deban modificar su categoría y el plazo expira el 5 de agosto.

Los monotributistas que deban modificar su categoría ya pueden realizar la recategorización semestral luego de que ARCA oficializó, este lunes, las nuevas escalas del régimen. El plazo para completar el trámite vence el 5 de agosto y el cambio alcanzará únicamente a los contribuyentes cuyos parámetros de los últimos doce meses determinen una categoría distinta de la actual.

La actualización contempla un incremento del 16,8% en los topes de facturación y en las cuotas mensuales de todas las categorías, en línea con la inflación acumulada durante el primer semestre informada por el Indec. Los nuevos importes comenzarán a aplicarse desde el vencimiento del 20 de agosto, fecha en la que deberá abonarse la cuota mensual con los valores actualizados.

La actualización comprende tanto los topes de facturación como los importes mensuales de las once categorías del régimen. Sin embargo, no todos los inscriptos deben ingresar al sistema para efectuar el trámite. Quienes mantuvieron los mismos parámetros y quienes tienen menos de seis meses de antigüedad dentro del régimen quedan exceptuados de la obligación de recategorizarse.

El procedimiento se realiza de manera online, con clave fiscal, a través del servicio “Monotributo” disponible en el sitio de ARCA. La cuota correspondiente a julio se paga con la categoría vigente hasta ese momento, mientras que cualquier modificación comenzará a regir a partir del vencimiento de agosto.