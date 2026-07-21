Incendio intencional destruye una casilla rodante en La Floresta

Un incendio de origen presuntamente intencional destruyó una casilla rodante durante la madrugada de este martes en el barrio La Floresta. El hecho se registró alrededor de la 1:40 y no dejó personas lesionadas, aunque provocó importantes daños materiales.
La intervención comenzó luego de que el Centro de Monitoreo alertara sobre un foco ígneo en la vía pública. A partir del aviso, efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta acudieron al lugar y solicitaron la presencia de una dotación de Bomberos, que logró controlar y extinguir el incendio.
El propietario de la casilla, un hombre de 60 años, relató a la policía que se encontraba descansando en su vivienda cuando comenzó a percibir un intenso olor a humo. Al salir al exterior, observó que la casilla rodante, estacionada frente a su domicilio, estaba envuelta en llamas.
Tras sofocar el fuego, personal de la División Policía Científica realizó las pericias correspondientes y secuestró un recipiente con un líquido presuntamente inflamable hallado en la escena. Este elemento refuerza la principal hipótesis de los investigadores, que apunta a un incendio provocado de manera intencional.
Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, que dispuso la continuidad de la investigación para determinar las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.