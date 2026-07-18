Incendio destruyó por completo una vivienda en Bella Vista Sur

El siniestro se registró en una casa prefabricada ubicada en Carolina Muzili y Biguá.

Un incendio de importantes dimensiones destruyó por completo una vivienda prefabricada del barrio Bella Vista Sur durante la madrugada de este sábado. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió poco antes de las 6 de la mañana, cuando personal de la Unidad Operativa Zona Sur fue alertado sobre un foco ígneo en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Carolina Muzili y Biguá.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que las llamas habían tomado la totalidad de la vivienda, por lo que solicitaron la intervención de Bomberos Voluntarios, que acudieron con las autobombas 58 y 59 para combatir el fuego.

Tras varias tareas de extinción, los bomberos lograron controlar el incendio. Desde la intervención se informó que el siniestro provocó únicamente daños materiales, ya que no había ocupantes en el inmueble al momento del hecho.

Finalmente, se indicó que se trabajaba para localizar al propietario de la vivienda, quien no se encontraba en el domicilio cuando se inició el incendio. Las causas que originaron el fuego serán materia de investigación.