Aumenta el número de personas en situación de calle por el frío

La demanda de asistencia creció de manera sostenida durante las últimas semanas, afirman en la Escuela Elim.

Las bajas temperaturas que afectan a Comodoro Rivadavia incrementaron la demanda de asistencia para personas en situación de calle y llevaron a la Escuela Elim a proyectar una ampliación de su refugio. Desde la institución señalaron que el espacio funciona al límite de su capacidad y que la necesidad de ayuda continúa en aumento.

El pastor José Luis Selam explicó que, además del trabajo que realizan en el refugio, también desarrollan brigadas solidarias y distribuyen ropa de abrigo en un merendero de la zona norte. "Hay muchísimo trabajo por el frío que estamos atravesando", expresó en declaraciones a El Comodorense Stream.

Selam destacó que la escuela misionera permanece abierta durante todo el año y que su funcionamiento depende del acompañamiento de la comunidad. "Es una escuela misionera gratuita, con las puertas abiertas los 365 días. Se sostiene por la providencia divina y por la sensibilidad de la gente de Comodoro, que acerca ropa de abrigo y alimentos no perecederos para quienes están atravesando situaciones muy difíciles", manifestó.

Actualmente, la institución ofrece alojamiento, desayuno, almuerzo, merienda y cena a personas en situación de calle, además de un ropero comunitario con prendas para quienes las necesitan.

En ese contexto, el pastor indicó que el refugio cuenta con capacidad para 25 personas, aunque ya comenzaron las obras para ampliar las instalaciones e incorporar entre ocho y diez camas más. "La demanda es muy grande", afirmó.

Asimismo, explicó que la ocupación del refugio es constante debido a la permanente rotación de personas. "Apenas una persona encuentra una solución y deja el refugio, inmediatamente ingresa otra que necesita asistencia. Hay personas que logran salir de la calle, pero luego regresan. Es una realidad muy fuerte que está viviendo Comodoro", sostuvo.

Selam señaló que muchas de las personas asistidas enfrentan problemáticas vinculadas a las adicciones y a situaciones de vulnerabilidad emocional. En ese sentido, remarcó que el trabajo de la institución no se limita a brindar un techo y un plato de comida, sino que también apunta a acompañar procesos de recuperación e inclusión social mediante talleres y capacitaciones en oficios.

Finalmente, consideró que, si bien existen otros espacios de contención en la ciudad, la oferta resulta insuficiente frente al crecimiento de la demanda durante el invierno. Por ello, reiteró el pedido de colaboración a la comunidad.

Quienes deseen colaborar pueden donar ropa de abrigo, alimentos no perecederos o comunicarse con la Escuela Elim al 297-443-5217 para conocer las distintas formas de contribuir con la tarea solidaria.