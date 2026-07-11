Cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina

El calendario oficial mantiene varios feriados nacionales y días de descanso durante los próximos meses.

El Día de la Independencia, celebrado este jueves 9 de julio, marcó uno de los feriados más importantes del calendario argentino; incluso muchos pudieron disfrutar de un descanso extra largo porque este viernes 10 fue declarado día no laborable. Después de este descanso, muchos ya comenzaron a mirar el almanaque para saber cuándo llegará el próximo fin de semana largo.

De acuerdo con el calendario oficial, el Gobierno Nacional ya confirmó las fechas de cuándo serán los próximos feriados en el país.

Según precisaron, el próximo feriado será un lunes, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días para quienes no deban trabajar en esa fecha.

Pero el cronograma oficial también incluye otros feriados trasladables, jornadas inamovibles y un día no laborable con fines turísticos que extenderá uno de los descansos más largos del año.

Luego del feriado por el Día de la Independencia, el siguiente descanso nacional llegará más de un mes después. El próximo feriado será el lunes 17 de agosto, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una fecha incorporada al calendario oficial como feriado nacional trasladable.

En esta oportunidad, al coincidir directamente con un lunes, no será necesario modificar la fecha para conformar un fin de semana largo.

De esta manera, muchas personas podrán disponer de tres días consecutivos de descanso, uno de los principales objetivos del esquema de feriados trasladables implementado en la Argentina.