Localizan en Laprida una camioneta con pedido de secuestro

Se trata de una Toyota Hilux que registraba el pedido judicial de secuestro por retención indebida.

La Policía del Chubut, a través de sus Divisiones de Sustracción de Automotores, realizó en Comodoro Rivadavia un procedimiento relacionado con vehículos que presentan irregularidades.

Así, se produjo el secuestro de un automotor en el barrio Laprida al verificar que el vehículo contaba con pedido de secuestro activo. La diligencia se llevó a cabo en calle Acapulco. Allí, personal de la División de Sustracción de Automotores y Planta Verificadora secuestró una camioneta marca Toyota Hilux, de color blanco.

Esta registraba un pedido de secuestro activo por el delito de retención indebida. El procedimiento se desarrolló con la intervención del Ministerio Público Fiscal de esta ciudad.

El vehículo y su documentación fueron trasladados a la sede de la División y quedaron bajo resguardo a disposición de la Justicia.