El dueño de un importante mayorista y actual pareja de Jesica Cirio quedó incorporado a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero tras el allanamiento a la vivienda que comparte con la modelo.

Nicolás Trombino, el empresario que quedó bajo la lupa en la causa Jesica Cirio

Nicolás Ariel Trombino, empresario bonaerense de 41 años y actual pareja de Jesica Cirio, quedó en el centro de la investigación que busca esclarecer el patrimonio del entorno de la modelo y del exfuncionario Martín Insaurralde.

Su nombre cobró relevancia luego del allanamiento realizado en el departamento que comparte con Cirio, donde Gendarmería Nacional secuestró armas registradas a su nombre y pequeñas cantidades de sustancias que ahora serán sometidas a pericias químicas.

Un empresario del rubro mayorista

Radicado en Guernica, provincia de Buenos Aires, Trombino desarrolló su actividad en el sector del supermercadismo mayorista. En 2012 comenzó a operar como proveedor del Estado bonaerense y, con el paso de los años, consolidó el crecimiento de OLTI Supermercado Mayorista, una empresa que actualmente cuenta con un importante centro logístico y varias sucursales.

Además, creó distintas sociedades comerciales, entre ellas Mayorista Surglam S.R.L., Grupooltiar S.A. y OltivaGroup Incorporation, una firma constituida en el estado de Florida, Estados Unidos, de la que actualmente es presidente y CEO.

El vínculo con Horacio Ferro

Uno de los aspectos que despertó interés en la investigación es la relación societaria con Horacio Quinto Ferro Méndez, quien presidió OltivaGroup hasta abril de este año.

Ferro Méndez es hijo del abogado Horacio Raúl Ferro Méndez, histórico representante legal del dirigente sindical Luis Barrionuevo, un dato que forma parte de la documentación incorporada al expediente, aunque hasta el momento no implica imputaciones ni responsabilidades penales.

Proveedor del Estado

Empresas vinculadas a Trombino también participaron como proveedoras de organismos públicos. Entre los antecedentes figura una adjudicación obtenida en 2022 para suministrar artículos de limpieza a la Municipalidad de Salta.

Qué encontraron en el allanamiento

Durante el procedimiento judicial realizado en la vivienda que comparte con Jesica Cirio, los investigadores secuestraron una escopeta calibre 12, una pistola Glock 9 milímetros, cargadores y municiones, todas registradas legalmente a nombre de Trombino.

Además, fueron halladas pequeñas cantidades de sustancias que serán analizadas para determinar su composición.

Bajo la lupa judicial

Si bien la investigación continúa centrada en el patrimonio de Martín Insaurralde y Jesica Cirio, la Justicia incorporó a Trombino al expediente para analizar su situación patrimonial, societaria y financiera, con el objetivo de establecer el alcance de sus vínculos comerciales y personales con los demás involucrados.

Por el momento, la causa continúa en etapa de recolección de pruebas y no existen definiciones judiciales sobre la eventual responsabilidad penal del empresario.