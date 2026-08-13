El vehículo registraba un pedido de secuestro por una causa de estafa.

Una Ranger con pedido de secuestro apareció en una agencia de Comodoro

Personal de la División Sustracción Automotores y Planta Verificadora de Comodoro Rivadavia secuestró este jueves una camioneta Ford Ranger que registraba un pedido de secuestro activo en el marco de una causa judicial por estafa.

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde, en una agencia de venta de vehículos de la ciudad, donde los efectivos realizaban tareas de control y verificación de automotores.

Al consultar el sistema informático, los agentes constataron que la Ford Ranger contaba con un pedido de secuestro vigente, relacionado con una denuncia por el delito de estafa radicada en la Comisaría Seccional Sexta.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de la camioneta y de la documentación vinculada al rodado. Tanto el vehículo como los elementos incautados quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, que continuará con las actuaciones correspondientes.