Lo detuvieron luego de robar jabones, cremas y una linterna

El hombre había sustraído los productos de un bazar de la calle Rivadavia al 1.500.

Un hombre fue detenido este jueves a la tarde, por el robo de mercadería desde un comercio ubicado sobre la avenida Rivadavia al 1.500.

Según el reporte policial de la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia, alrededor de las 15:10, personal de esa comisaría que realizaba tareas de patrullaje observó a un hombre que salía corriendo de un bazar.

Una empleada del comercio salió detrás de él y señaló a los efectivos que el hombre había sustraído mercadería del local.

Al advertir presencia policial, el sospechoso cambió de dirección e intentó alejarse, pero fue interceptado en las cercanías. Durante el palpado de seguridad, los efectivos encontraron entre sus prendas los elementos denunciados como robados.

La damnificada manifestó su intención de radicar la denuncia, por lo que el hombre fue trasladado a la dependencia policial y quedó detenido a disposición de la Justicia.

Entre los elementos recuperados había dos cremas, una luz de emergencia, un jabón y una linterna, con un valor total estimado de $38.500.

La Fiscalía dispuso que los objetos fueran restituidos a la damnificada luego de ser registrados mediante fotografías. En tanto, el detenido permanecerá a disposición de la Justicia hasta la realización de la audiencia de control de detención ante el juez penal de turno.