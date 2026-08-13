Es de Epuyén, tiene cáncer y pide por la eutanasia legal

En solo un mes, Rebeca logró juntar más de 25 mil firmas a través de la creación de su página en Facebook.

Rebeca Fideleff es de Epuyén y creó una página de Facebook para pedir por la eutanasia legal en Argentina. Es paciente oncológica y en poco más de un mes logró juntar más de 25 mil firmas. Además, cuenta su historia en cada posteo que realiza. “Tengo cáncer metastásico y no quiero agonizar cuando ya no quede nada por hacer”, resalta.

Su objetivo es que su pedido llegue al Congreso de la Nación. Y puntualiza la voluntad de “elegir” una muerte digna. “Sé que, en la última etapa, el cáncer es muy doloroso y no quiero llegar a eso, tampoco que otras personas pasen por lo mismo”, afirmó.

Asimismo, dijo que es posible que suceda en Argentina como lo logró Uruguay. “Lucho por vivir y cuando llegue el momento quiero luchar por morir bien”, señaló. Su Facebook es: Por la eutanasia legal en Argentina.

Cabe recordar que en Argentina rige la Ley de Muerte Digna (N° 26.742) para aquellos pacientes con enfermedades irreversibles o terminales con la posibilidad de rechazar tratamientos, hidratación, alimentación o soportes vitales. Pero entra en discusión la “dignidad” de la muerte en estos casos. A diferencia de la eutanasia que es el suicidio asistido y que actualmente el Código Penal lo encuadra dentro de la figura del homicidio.

Fuente: Jornada