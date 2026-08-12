Un vecino alertó a la Policía por la ausencia prolongada de la mujer, domiciliada en una vivienda de la calle Emilio Frey al 500.

Mujer de 80 años fue hallada sin vida en su casa de Km. 3

La preocupación de un vecino por la ausencia de una mujer durante varios días derivó este miércoles en un procedimiento policial en una vivienda de la calle Emilio Frey al 500, en el barrio General Mosconi.

La residente, de 80 años, fue encontrada sin vida en el interior del domicilio. El operativo comenzó cerca de las 14:05, cuando efectivos de la Comisaría Distrito General Mosconi acudieron al lugar tras recibir el aviso.

Al ingresar a la propiedad, encontraron a la mujer recostada sobre un sillón y cubierta con una manta, en avanzado estado de descomposición.

Durante la inspección inicial, los agentes observaron que las aberturas de la vivienda estaban abiertas. No advirtieron signos de violencia ni indicios de criminalidad a simple vista.

Personal médico constató el fallecimiento, aunque en ese momento no pudo certificar que se tratara de una muerte natural. Por ese motivo intervino la División Criminalística, que realizó las pericias técnicas correspondientes.

La identidad de la mujer fue confirmada durante la tarde. Se trataba de una vecina de 80 años conocida en la zona. Finalmente, las autoridades confirmaron que la muerte se produjo por causas naturales.