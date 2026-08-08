Murió el abogado Miguel Criado Arrieta, exfuncionario municipal

Este viernes se confirmó el fallecimiento de Miguel Criado Arrieta, abogado y funcionario de extensa trayectoria en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Tenía 63 años y había desarrollado buena parte de su carrera profesional vinculada al ámbito jurídico y a la administración pública de la ciudad.

Nacido el 15 de septiembre de 1962, Criado Arrieta comenzó su recorrido dentro del Estado municipal varias décadas atrás. Entre los cargos desempeñados dentro de la estructura institucional de la ciudad, se destaca su labor como juez de Faltas Municipal.

Tras conocerse la noticia, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, manifestó públicamente su pesar por el deceso del abogado, quien formó parte de su equipo de gestión municipal. En un mensaje de despedida, el jefe comunal expresó: “Con muchísima tristeza despido a Miguel Criado Arrieta, un amigo y una persona con la que compartimos muchos años de trabajo y afecto”.

Macharashvili agregó además unas palabras dedicadas a la memoria del exfuncionario: “Miguel fue parte de nuestra gestión, pero sobre todo fue alguien a quien aprecié y respeté profundamente. Quedan las charlas, los momentos compartidos y tantos recuerdos que hoy vuelven con mucha fuerza. Acompaño con todo mi cariño a su familia y a sus seres queridos en este momento tan doloroso. Hasta siempre, querido Miguel”.