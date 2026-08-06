Murió el intendente de Gaiman, Darío James

Tenía 56 años y había sido reelecto como jefe comunal en 2023.

Darío Ernesto James, intendente de la localidad de Gaiman, falleció este jueves como consecuencia de una dolencia cardíaca.

James, que tenía 56 años, fue intervenido en una clínica privada de la ciudad de Trelew y no resistió la compleja operación.

Referente de la Unión Cívica Radical (UCR) de la localidad de Gaiman, construyó una carrera política poco convencional: antes de llegar al municipio no había ocupado cargos electivos y desarrolló casi toda su vida laboral fuera de la política. Más precisamente y durante más de 30 años, fue empleado de la Cooperativa de la localidad valletana.

Paralelamente desarrolló actividades rurales como productor agrícola y apicultor, además de participar durante años en el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad.

“Me metí en política porque me daban bronca algunas cosas que pasaban”, le dijo a Jornada en 2021, en medio de su primer mandato, cargo que renovó en 2023.

Afiliado a la UCR desde su juventud y también activo militante del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, recién en 2019 aceptó competir por la Intendencia de su pueblo. Él mismo explicó que decidió involucrarse en política porque consideraba que el municipio atravesaba un proceso de deterioro y que era necesario administrar con criterios más cercanos a los de una empresa o una cooperativa.

James ganó las elecciones municipales de 2019 con cerca del 55% de los votos, devolviendo al radicalismo el gobierno de Gaiman después de dos décadas. Asumió el 12 de diciembre de ese año con un discurso centrado en el ordenamiento financiero, la transparencia administrativa y la profesionalización del Estado municipal.

En 2023 obtuvo la reelección para un segundo mandato (2023-2027), consolidando su liderazgo político en la localidad.

James solía definirse como "políticamente incorrecto". Su estilo es directo y de bajo perfil mediático, con un discurso enfocado en la administración antes que en la confrontación partidaria. Ha manifestado en distintas entrevistas que la prioridad de un intendente debe ser equilibrar las cuentas públicas antes de anunciar grandes obras.