Detienen a un "dealer" que vendía en Rada Tilly desde su auto

La investigación se extendió durante dos meses y culminó con un allanamiento en el barrio Pueyrredón.

Un hombre de 35 años quedó imputado por presunta infracción a la Ley 23.737, luego de un operativo antidrogas que permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes en el barrio Pueyrredón.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Drogas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia, dependiente de la Dirección de Policía Judicial, en el marco de una investigación que se extendió durante dos meses y estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Federal, bajo la conducción del fiscal general Mariano Sánchez y la auxiliar fiscal Andrea Whity.

La causa se inició a partir de una denuncia que alertaba sobre un hombre que presuntamente comercializaba drogas desde su domicilio. A lo largo de las tareas investigativas, los efectivos corroboraron la maniobra y establecieron que el sospechoso realizaba ventas bajo la modalidad de narcomenudeo, principalmente durante la noche, utilizando un Volkswagen Gol Trend para trasladarse y concretar las entregas previamente coordinadas con sus compradores en distintos sectores de la ciudad.

El operativo comenzó alrededor de las 22:20 del miércoles en la localidad de Rada Tilly, donde el vehículo fue interceptado con la colaboración de efectivos de la comisaría local, en momentos en que el acusado presuntamente concretaba una venta de estupefacientes.

Tras la requisa del rodado, autorizada por la Justicia Federal, los investigadores hallaron droga fraccionada lista para su comercialización y dinero en efectivo. En forma simultánea, otro grupo de efectivos de la División Drogas y Leyes Especiales, con apoyo del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), ejecutó una orden de allanamiento en la vivienda del sospechoso, ubicada sobre calle La Razón, en el barrio Pueyrredón.

Como resultado del procedimiento, la Policía secuestró aproximadamente 200 gramos de cannabis sativa fraccionada en dosis, 520.000 pesos en efectivo, una balanza digital de precisión, teléfonos celulares, anotaciones de interés para la causa y el Volkswagen Gol Trend utilizado presuntamente para la distribución de la droga.

El hombre quedó imputado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737 y quedó a disposición de la Justicia Federal, que continuará con la investigación.