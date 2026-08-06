Movilización de trabajadores portuarios y plantas pesqueras

Una multitud de estibadores del puerto Caleta Paula y operarios de plantas procesadoras pesqueras irrumpió a media mañana en la zona céntrica de la ciudad del Gorosito.

La manifestación llegó hasta el edificio central del municipio y del Concejo Deliberante ubicados en la calle 25 de Mayo, en protesta a lo que presumen una fuerte caída de la actividad laboral por la aplicación de un régimen de cuotificación de captura de merluza impulsado por la Secretaría de Pesca de la provincia.

Los referentes de estos sectores laborales hicieron entrega de un documento a funcionarios del Departamento Ejecutivo y a concejales por el cual reclaman a las autoridades locales que intercedan ante el gobierno provincial para que se mantengan las condiciones de explotación del recurso ictícola, planteo que coincide con los que demandan las empresas pesqueras locales.

En la misiva señalan “la profunda preocupación ante la inminente implementación del régimen de cuotificación de la pesquería de merluza impulsadas por la Secretaría de Estado de Pesca de la Provincia de Santa Cruz, la cual se pretende llevar adelante sin que, hasta la fecha, se hayan informado la metodología, los criterios ni la fórmula que se utilizarán para la distribución de la Cuota Social Provincial”.

Resaltan que ello “podría generar un impacto severo y negativo sobre toda la cadena productiva de la actividad pesquera de nuestra ciudad y de la región” .

Tambièn les recuerdan que”durante casi tres décadas, el sector fresquero de Caleta Olivia desarrolló una actividad regional únicamente con el sacrificio, el esfuerzo y la inversión de sus propios actores” y que “fueron muy pocas las políticas públicas que acompañaron al sector durante todos estos años y, por el contrario, numerosas decisiones administrativas perjudicaron reiteradamente nuestra actividad”.

“A pesar de esos constantes obstáculos, logramos consolidar una actividad que hoy identifica a nuestra ciudad y constituye uno de los pilares de su desarrollo económico y social” subrayan, añadiendo que “muchas empresas abandonaron la actividad cuando su rentabilidad dejó de ser conveniente. En su mayoría eran empresas de origen extranjero que cerraron sus puertas dejando a cientos de familias sin sustento y sin asumir el enorme costo social que esa decisión provocó en nuestra comunidad”.

“En cambio –alegan-, las empresas que permanecieron, en su mayoría de capital local, continuaron invirtiendo, sosteniendo el empleo y apostando al crecimiento de Caleta Olivia y de Santa Cruz”.

Correlativamente manifiestan que “en los últimos años ya hemos perdido el acceso a recursos estratégicos como el langostino y la centolla. Hoy observamos con enorme preocupación la posibilidad de que también se vea afectada la pesquería de merluza, recurso indispensable para sostener nuestra flota, nuestras plantas de procesamiento y miles de puestos de trabajo”.