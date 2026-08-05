Evitan un intento de usurpación en la calle Chacabuco

El operativo entre el municipio y la Policía se desarrolló tras una denuncia realizada por vecinos del sector.

Personal de la Secretaría de Ordenamiento Territorial del municipio llevó adelante un operativo conjunto que permitió desarticular un intento de usurpación en un sector de la zona céntrica, sobre calle Chacabuco, en la ladera del cerro, un área considerada de riesgo por sus condiciones geográficas. Del procedimiento participaron personal municipal del Departamento de Levantamiento, la Unidad Nº 1 de la Secretaría y efectivos de la Policía del Chubut, bajo la coordinación del comisario Walter Cornelio, de la Primera Unidad Regional.

Durante la intervención, la persona que intentaba ocupar el predio presentó documentación que no acreditaba derecho alguno sobre el inmueble ni justificaba la ocupación del espacio. En consecuencia, se procedió a realizar la correspondiente intervención administrativa y a remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal, para que continúe con las medidas que correspondan en el ámbito judicial.

Desde la cartera que comanda Bruno Hernández destacaron que este procedimiento fue posible gracias al compromiso y la colaboración de los vecinos del sector, quienes alertaron oportunamente a través de los canales de comunicación de la Policía y de la Secretaría sobre un posible asentamiento irregular.

Estas acciones forman parte del trabajo permanente y coordinado entre la Municipalidad y las fuerzas de seguridad para prevenir ocupaciones ilegales, resguardar la seguridad de las personas y proteger sectores que, por sus características, representan un riesgo para la integridad de quienes pretendan asentarse en ellos.