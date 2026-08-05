Km 8: lo detuvieron por amenazar de muerte a un vecino

También provocó daños en una ventana y en las cañerías de agua del inmueble.

Un hombre de 31 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles en Kilómetro 8, luego de ser denunciado por amenazar de muerte a un vecino, ocasionar daños en una vivienda e intentar ingresar al domicilio.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de la 1:25, cuando el Centro de Monitoreo alertó a personal de la Comisaría Distrito Kilómetro 8 sobre la presencia de un individuo en el patio de una vivienda ubicada sobre la calle Base Irízar.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el sujeto se encontraba dentro del predio y estaba amenazando de muerte al propietario de la vivienda.

La víctima relató a los policías que el hombre había provocado daños en una ventana y en las cañerías de agua del inmueble, además de intentar ingresar por la fuerza a la casa.

Ante la situación, el personal policial procedió a la aprehensión del sospechoso, identificado como Martín Gonzalo A., de 31 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.