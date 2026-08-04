Detuvieron en barrio Pueyrredón a un prófugo de la Justicia

Un hombre de 35 años fue detenido este martes por la tarde en el barrio Pueyrredón, luego de que efectivos de la Comisaría Seccional Quinta comprobaran que sobre él pesaba un pedido de captura y detención vigente.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 16:30, mientras personal policial realizaba tareas de patrullaje preventivo en inmediaciones de la calle Ramón Reina. En ese contexto, los uniformados identificaron a José Luis R., de quien ya tenían conocimiento de que era buscado por la Justicia.

Tras su demora, los efectivos se comunicaron con la Oficina Judicial, donde la abogada Daniela Gómez confirmó la vigencia de la medida ordenada por el juez penal Carlos Ariel Tedesco.

Una vez corroborada la orden judicial, se formalizó la detención del hombre, quien fue trasladado a la dependencia policial, donde permanecería hasta la realización de la audiencia de control de detención, en la que se definirán los pasos procesales a seguir.