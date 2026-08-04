Facundo Moyano fue detenido cuando perseguía a una mujer desnuda

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana de hoy y es investigado por la Policía de la Ciudad.

De acuerdo con la información preliminar, una mujer salió corriendo desnuda desde el inmueble y pidió ayuda en la vía pública. El exdiputado nacional e hijo del titular del sindicato de Camioneros, Facundo Moyano, la siguió hasta la avenida Del Libertador, donde fue interceptado por efectivos policiales que acudieron tras un llamado de emergencia.

Según el parte policial difundido por distintos medios, tanto el exdiputado como la joven presentaban signos compatibles con un posible consumo de estupefacientes, aunque esa circunstancia deberá ser determinada por la investigación y los exámenes correspondientes.

El procedimiento motivó un importante despliegue de personal policial y del SAME en la zona. Un vecino declaró haber observado a la mujer corriendo por la calle mientras solicitaba ayuda, lo que derivó en la rápida intervención de las autoridades.

Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre la calificación legal del hecho ni sobre la situación procesal de Moyano. La investigación continúa y se espera que en las próximas horas se conozcan más precisiones por parte de la Justicia y de las fuerzas de seguridad.

El caso permanece en pleno desarrollo y las autoridades trabajan para establecer las circunstancias en las que ocurrió el episodio, así como el testimonio de los involucrados y las pruebas recolectadas durante el operativo.

Fuente: TN