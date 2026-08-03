Fabio Germán Pompei, de 46 años, y Fabiana Piedi perdieron la vida cuando un árbol de grandes dimensiones cayó sobre la camioneta en la que viajaban por la Ruta Nacional 143. Una hija adolescente del matrimonio y otra mujer sobrevivieron al impacto.

Tragedia en Mendoza: una pareja de Comodoro murió aplastada por un árbol

Una tragedia ocurrida durante la tarde del sábado en Mendoza tuvo como víctimas a una pareja oriunda de Comodoro Rivadavia. Fabio Germán Pompei, de 46 años, y su esposa, Fabiana Piedi, murieron en el acto luego de que un árbol de gran porte se desplomara sobre el vehículo en el que circulaban.

El fatal episodio ocurrió alrededor de las 16:35 sobre la Ruta Nacional 143, a la altura de Paso de Las Carretas, en el departamento mendocino de San Carlos, en momentos en que fuertes ráfagas de viento afectaban la zona.

La pareja viajaba en una camioneta SUV Baic de color verde junto a una de sus hijas, de 15 años, y Andrea Roxana Fariña, de 52 años y oriunda de Río Cuarto, Córdoba.

Por circunstancias vinculadas a las condiciones meteorológicas que son materia de investigación, un árbol cayó sobre la camioneta y golpeó directamente la parte delantera del habitáculo, donde se encontraban los dos comodorenses.

Un impacto concentrado sobre los asientos delanteros

La magnitud del accidente quedó reflejada en el estado en que terminó el vehículo. El techo y el sector delantero izquierdo sufrieron una importante deformación, mientras que el parabrisas quedó completamente destruido.

El impacto se concentró precisamente sobre los lugares ocupados por Pompei y Piedi. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, ambos se encontraban sin signos vitales.

La parte trasera de la camioneta, en cambio, conservó buena parte de su estructura. Allí viajaban la adolescente de 15 años y Fariña, quienes lograron sobrevivir.

Ambas fueron asistidas y posteriormente trasladadas al Hospital Scaravelli de Tunuyán para su evaluación y atención médica.

El viento complicó el operativo

Tras un llamado al 911, policías, bomberos y personal del Servicio de Emergencias Coordinado se trasladaron hasta el lugar y encontraron la camioneta debajo del árbol.

Los rescatistas debieron trabajar para retirar el tronco y acceder al interior del vehículo. Al mismo tiempo, las fuertes ráfagas que continuaban registrándose generaban riesgo de nuevas caídas de árboles, por lo que se montó un operativo especial de seguridad.

Incluso fue necesario implementar cortes preventivos sobre la ruta mientras se desarrollaban las tareas de rescate y remoción.

El accidente causó profunda conmoción al conocerse que las dos víctimas fatales eran oriundas de Comodoro Rivadavia, mientras continúa la investigación para establecer todas las circunstancias que rodearon el trágico episodio.