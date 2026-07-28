El temblor se localizó en las cercanías de Potrerillos y se percibió con fuerza debido a su escasa profundidad.

Mendoza: un sismo de 4,3 grados sacudió a la provincia durante la madrugada

Un sismo de magnitud 4,3 grados sacudió la provincia de Mendoza durante la madrugada de este martes.

De acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el fenómeno se produjo a las 3:18 horas y tuvo su epicentro en las inmediaciones de la localidad de Potrerillos, perteneciente al departamento de Luján de Cuyo, aproximadamente a 30 kilómetros de la capital mendocina.

El temblor se caracterizó por tener una profundidad de apenas 10 kilómetros, un factor clave para que fuera percibido con gran nitidez en diversas comunas de la región y sorprendiera a los ciudadanos en medio de la madrugada.

A pesar del impacto, los relevamientos preliminares de las autoridades de seguridad y defensa civil locales no constataron personas heridas ni daños en las estructuras edilicias.

Doble temblor en menos de cinco horas

Este episodio se sumó a una secuencia de movimientos tectónicos en la región, ya que ocurrió cinco horas después a un sismo previo registrado la noche del lunes, a las 22:37 horas. Aquel primer evento alcanzó una magnitud revisada de 4,1 grados —luego de una estimación preliminar del organismo que la situaba en 4,8— y se originó a ocho kilómetros de profundidad, situando su epicentro al oeste de El Carrizal, a 35 kilómetros de Tunuyán y a 41 kilómetros de San Martín.

La actividad sísmica del lunes por la noche alcanzó una intensidad de entre grados III y IV en la escala de Mercalli Modificada en las comunas de Tunuyán y Tupungato. En tanto, en la capital mendocina, San Carlos, Rivadavia y San Martín, la fuerza del fenómeno se ubicó en grado III.

Por último, el INPRES detalló que la actividad de las placas tectónicas no se limitó a Mendoza, sino que el corredor cuyano y el noroeste argentino registraron movimientos menores durante el mismo período temporal.

La provincia de San Juan fue escenario de dos sismos de magnitudes 2,9 y 3,3, mientras que en territorio de La Rioja se constató un temblor complementario de 2,6 grados.