Un remisero ebrio provocó un choque en las 1.311 Viviendas

El siniestro ocurrió este lunes por la mañana sobre la avenida Patricios, frente a la Seccional Quinta.

Un accidente de tránsito que involucró a tres vehículos se registró este lunes por la mañana sobre la avenida Patricios al 1300, frente a la Comisaría Seccional Quinta, en el barrio Isidro Quiroga. A pesar de la violencia del impacto, no se registraron personas lesionadas y solo hubo daños materiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:50, cuando un Chevrolet Onix de color bordó, afectado al servicio de remis, ingresó a la avenida desde la calle Teniente Vázquez e impactó contra un Chevrolet Onix gris que circulaba por el lugar.

Como consecuencia de la colisión, la conductora del segundo vehículo perdió el control y terminó chocando contra un Fiat Punto que se encontraba estacionado. El automóvil pertenece a un efectivo policial que presta servicio en la dependencia ubicada frente al lugar del accidente.

Al intervenir en el procedimiento, los efectivos advirtieron que el conductor del remis presentaba un fuerte aliento etílico, por lo que solicitaron la presencia de personal de la Dirección de Tránsito Municipal.

Tras realizarle el test de alcoholemia, el conductor arrojó un resultado positivo de 0,70 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite permitido para conducir. En consecuencia, los inspectores labraron el acta de infracción correspondiente y procedieron al secuestro del vehículo, que fue trasladado mediante una grúa al corralón municipal.

Por su parte, la conductora del Chevrolet Onix gris presentó toda la documentación reglamentaria y, una vez finalizadas las actuaciones, pudo retirarse del lugar por sus propios medios.